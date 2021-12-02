صحيفة: روسيا تطور هاتفا ذكيا  للجيش وأجهزة الأمن

قالت صحيفة "كوميرسانت" اليوم، إن مجموعة Aquarius التابعة لشركة الكمبيوترات الوطنية، طورت بالتعاون مع مختبر Kaspersky Lab، جهاز اتصال عالي الأمان للجيش والأجهزة الأمنية المختصة.

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة Aquarius قامت بتطوير هاتف ذكي محلي بالكامل، يمكن وصفه بكمبيوتر جيب شخصي.

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في الوقت الحالي، تم إنتاج أول دفعة تجريبية مكونة من 200 جهاز تعمل وفق نظام التشغيل "كاسبرسكي لاب"، ومن المقرر بحلول نهاية العام إنتاج 3 آلاف جهاز.

وقال فلاديمير ستيبانوف رئيس مجموعة Aquarius: "نحن نعتبر كمبيوتر الجيب الشخصي هذا، كجهاز يسمح بالحصول على الخدمات المؤسساتية من خلال التطبيقات مع توفير الحماية اللازمة لهذه الاتصالات. ويتم توفير هذه الحماية السبرانية بواسطة برامج خاصة".

من جانبه، أشار مصدر في "كاسبرسكي لاب"، إلى أن نظام التشغيل KasperskyOS يستخدم عادة في القطاعات التي تحدد متطلبات عالية للأمن السيبراني، مثل المؤسسات الصناعية أو مؤسسات الطاقة أو الهيئات الحكومية أو مؤسسات النقل.

المصدر: تاس