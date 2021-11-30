تقرير جديد: "سامسونغ "تقتل" سلسلة هواتفها الأكثر تفضيلا لدى ملايين المستخدمين

كشف تقرير جديد أن شركة "سامسونغ"، توقفت عن تصنيع واحدة من أكثر مجموعات الهواتف الذكية المفضلة لديها.

ويبدو أن إنتاج سلسلة "غالاكسي نوت" (Galaxy Note) باهظة الثمن من شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية توقف بعد ما يقارب عقدا من الزمان.

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وعلى الرغم من أن الملايين يفضلون هذه الهواتف المتميزة بسبب الشاشة الضخمة وقلم تدوين الملاحظات، إلا أن المطلعين يقولون إنه سيتم إيقاف إنتاجها بحلول عام 2022.

وفي حديثها إلى الموقع الكوري ET News، قالت مصادر مطلعة إنه وقع حذف هواتف "غالاكسي نوت" من خطة إصدار "سامسونغ" لعام 2022.

وتمثلت هواتف "غالاكسي" الأحدث لصنع الهواتف الذكية في "غالاكسي نوت 20 جي 5" ( Galaxy Note 20 5G) و"نوت 20 ألترا" (Note 20 Ultra)، والذين وقع إصدارهما في أغسطس 2020.

وشهدت مبيعات هذه الأجهزة اتجاها سيئا في ظل جائحة "كوفيد-19" جراء الأسعار الباهظة للهواتف.

كما أدى عدم وجود إصدار "غالاكسي نوت" هذا العام إلى زيادة الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة بأن السلسلة المفضلة لدى محبي هواتف "سامسونغ" تسير نحو نهايتها.

ووفقا للتقرير الجديد، ستتوقف هواتف "غالاكسي نوت" عن الإنتاج لإفساح المجال أمام هواتف "سامسونغ" الأحدث والقابلة للطي: "غالاكسي زد فولد" (Galaxy Z Fold) و"غالاكسي زد فليب" (Z Flip).

ومن الواضح أنه سيتم تخصيص الطاقة الإنتاجية التي كان من الممكن حجزها لـ"غالاكسي نوت" لأجهزتها المتميزة الأخرى.

ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلسلة ستستمر، خاصة في ظل استمرار صمت "سامسونغ" بشأن خططها.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة أحدث خطوطها الرائدة في سلسلة S في مارس من العام المقبل.

وإجمالا، يُقال إن شركة "سامسونغ" تعمل على ثلاثة إصدارات من "غالاكسي إس 22" (Samsung Galaxy S22)، وأكبرها هو "إس 22 ألترا" (S22 Ultra).

المصدر: ذي صن