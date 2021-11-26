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اليابان تعلن عن شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت

العالم الرقمي و Social media

اليابان تعلن عن شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت
pocket-lint.com
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أعلنت شركة Elsonic اليابانية عن نيتها إطلاق شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

والمميز في شاشة EK-MD088 الجديدة هو أنها مثبتة على محاور متحركة تمكن المستخدم من تغيير زاوية ميلها لتتناسب مع وضعية جلوسه وتكون أكثر راحة للنظر عند الاستخدام المطول، كما أن تصميمها الطولي يساعدها على عرض أكبر قدر من المحتوى أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا عند تصفح قوائم الأخبار وقوائم المنشورات في تلك المواقع.

اليابان تعلن عن شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت
4apk

وتأتي هذه الشاشة بمقاس 8.8 بوصة، وبدقة عرض تعادل (1920/420) بيكسل، ومعدل سطوع 300 شمعة/م تقريبا، وتردد يساوي 60 هيرتزا.

اليابان تعلن عن شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت
4apk

كما جهزت بمنفذي USB Type-C ومنفذ Mini-HDMI لتسهيل وصلها مع الهواتف أو الحواسب لتعمل كشاشة إضافية لتصفح الإنترنت.

اليابان تعلن عن شاشة فريدة لمستخدمي الإنترنت
4apk
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وستتوفر هذه الشاشة في الأسواق اليابانية حاليا، ويفترض أن تطرح في بقية الأسواق العالمية في فبراير القادم، بسعر 130 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي

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