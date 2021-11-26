" ياندكس" الروسية تشارك في وضع معيار دولي موحد للمنزل الذكي

انضم عملاق الإنترنت الروسي "ياندكس" إلى فريق العمل الدولي الذي يعمل على وضع معيار موحد للمنزل الذكي المسمى بـ Matter.

ويتوقع أن يسمح مشروع المعيار الدولي المشترك بجعل أنظمة المنزل الذكي متاحة ومريحة للمستخدمين.

وقد بادرت شركات "غوغل" و"آبل" و"أمازون" إلى تحقيق مشروع المعيار الموحد. وقد قدمت شركة Connectivity Standards Alliance لها ساحة للمخترعين.

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في إطار هذا المشروع، يخطط المطورون لإنشاء معيار يأخذ في الاعتبار خصوصيات البلدان المختلفة ليكون صالحا في جميع أنحاء العالم. وبفضل ذلك ستنخفض إلى حد بعيد كلفة إنتاج الأجهزة المنزلية الذكية وسيكون من الأسهل على المطوّرين جعلها متوافقة مع مختلف الخدمات والمساعدين الصوتيين.

والغاية النهائية من المشروع هي جعل أنظمة المنزل الذكي أكثر سهولة في الوصول والاستخدام. ويضم فريق العمل Matter في الوقت الراهن أكثر من 300 شركة. ويفترض أن تعرض العام المقبل الأجهزة الأولى القائمة على المعيار الجديد.

وقال رئيس إدارة الأجهزة الذكية في شركة "ياندكس" الروسية، سيرغي ميلنيك:" لدينا إمكانات واسعة لتطوير القدرات الكامنة التي يتضمنها المنزل الذكي في السوق الروسية، مع العلم أن عدد مستخدمي المنزل الذكي في "يانكس" ازداد العام الماضي 4 أضعاف. ويدل استثمار العمالقة العالمية في مشروع Matter على أنهم يدركون فوائده ويؤمنون بمستقبله. وإننا نريد المساهمة في المشروع. ولذلك انضممنا إلى فريق العمل الخاص به".

المصدر: ياندكس