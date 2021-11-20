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إيلون ماسك يعتذر عن عطل في تطبيق "تيسلا" للهواتف المحمولة ويؤكد عودته للعمل

العالم الرقمي و Social media

إيلون ماسك يعتذر عن عطل في تطبيق
Reuters Issei Kato
الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، أن تطبيق الشركة للهواتف المحمولة عاد للعمل من جديد، بعد تعطل خادم للتطبيق في وقت سابق حال دون اتصال الكثير من المالكين بسياراتهم.

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وجاء ذلك في رد على تغريدة لأحد مالكي سيارات "تسلا" قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل "آي.أو.إس" في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، في حين أن موقع "إلكترك" هو أول من نشر عن العطل، وقال ماسك: "نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجددا".

هذا وكشف موقع "داونديتكتور" المعني بمتابعة أعطال الخدمات، أن حوالي 500 مستخدم قالوا إنهم واجهوا خطأ في حوالي الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش، حيث يتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته، وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا عن 60.

المصدر: "رويترز"

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