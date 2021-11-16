سامسونغ تعلن رسميا عن واجهات تشغيل جديدة لهواتفها الحديثة

أعلنت سامسونغ بشكل رسمي عن واجهات التشغيل الجديدة One UI 4.0 التي خصصتها لأحدث هواتفها وأجهزتها الذكية.

وأشار الخبراء في سامسونغ إلى أن واجهات One UI 4.0 صممت لتمنح الأجهزة العاملة بأنظمة "أندرويد-12" العديدة من الخصائص العملية والمفيدة، إذ طورت لتسهل تحكم المستخدم بكل عنصر من العناصر الموجودة على واجهات جهازه، كما حملت معها أشكالا جديدة لأيقونات التطبيقات، وألوانا جديدة للخلفيات، ورموز GIF تعبيرية جديدة أيضا.

وتسهل هذه الواجهات آلية مزامنة أجهزة سامسونغ الذكية مع بعضها بما فيها الهواتف وحواسب Galaxy Tab وساعات Galaxy Watch، كما تساعد المستخدمين على مراقبة إعدادات الخصوصية في أجهزتهم إذ ضمت قائمة موحدة لضبط إعدادات الخصوصية، وصممت لتنبه المستخدم في حال كان أحد التطبيقات لديه يحاول الوصول إلى بيانات الكاميرا أو المايكروفونات في جهازه.

3dnews

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ونشرت سامسونغ قائمة بالهواتف التي ستحصل على هذه الواجهات منها: Galaxy S20, S20+/S20 Ultra/ S20 FE/ Note20/ Note20 Ultra/ S10/ S10e S10+/S10 5G/Note10/ Note 10+/ Galaxy Fold/ Z Fold3/Z Flip3/ Z Fold2/Z Flip/ Z Flip 5G/ Galaxy A82 5G/ A72/ A52/ A52 5G, A52s 5G, A42 5G/Galaxy Tab S7+ /Tab S7.

المصدر: 3dnews