"الوصية الرقمية".. آبل ستسمح قريبا بتوريث بيانات الهاتف بعد الموت وإضافة الورثة إلى الحساب

ربما يفكر الجميع في ما سيحدث للأموال والممتلكات بعد الموت، ولكن ماذا عن الحسابات على الهواتف المحمولة؟ كحل للمشكلة، تنوي "آبل" السماح بتوريث بيانات الهاتف المحمول بعد موت مالكه.

ذكرت مواقع تكنولوجيا متخصصة أن شركة "آبل" للهواتف المحمولة تعمل على حل مشكلة معقدة، وهي "الحق في توريث بيانات حساب الهاتف بعد الموت".

حتى الآن، عندما يموت شخص ما، فليس هناك طريقة معينة للوصول إلى حساب iCloud الخاص به، ولا توجد أي طريقة على الإطلاق لإلغاء قفل الهاتف، دون معرفة رمز المرور الخاص بالشاشة.

وفقا لشروط خدمة iCloud ، فإن بيانات الشخص المتوفى تذهب معه بعد وفاته ولا يحق لأي شخص، مهما بلغت درجة قرابته من المتوفى، المطالبة بكلمات المرور.

المبدأ بذاته ليس حديثا، فمستخدمو "فيسبوك" على سبيل المثال يمكنهم توريث حساباتهم عبر تحديد جهة اتصال يمكنها إدارة الحساب بعد وفاة صاحبه، عبر ميزة أضافتها "فيسبوك" إلى شبكتها في إطار ما يعرف بـ"الحسابات التي يتم إحياء ذكراها".

وتتيح أيضا شركة "غوغل" لمستخدميها اختيار ما يصل لـ10 أشخاص، يمكن لأحدهم أن يصبح مدير حساب الشخص المتوفى من خلال ميزة "مدير الحساب غير النشط"(inactive account manager)، وطرحتها الشركة لمستخدمي بريد "غوغل" الإلكتروني "جي ميل" وخدمات "درايف" و"غوغل بلاس" وغير ذلك.

ولكن ربما تكون هذه المرة الأولى التي يمكن لأحد أن يرث فيها بيانات الهاتف.

إذا..

ما أهمية توريث بيانات الهاتف من ناحية تقنية ونفسية؟

وهل توريث البيانات يعادل كتابة الوصية قبل الوفاة؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها استضفنا الدكتور جمال فروير، استشاري الطب النفسي من العاصمة المصرية القاهرة،

والمهندس أحمد زهير أرجوب، المختص بمجال الروبوت وعلم البيانات من إربد، في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو

مع الإعلامي #أشرف_شهاب.

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