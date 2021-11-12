أعطال مفاجئة تصيب "يوتيوب" وبعض برامج "غوغل" في أوروبا

اشتكى مستخدمو الإنترنت في عدد من الدول الأوروبية من مشكلات في عمل "يوتيوب" وبعض برامج وتطبيقات "غوغل".

وتبعا لموقع Downdetector فإن المستخدمين في بعض بلدان أوروبا اشتكوا صباح اليوم الجمعة من ظهور مشكلات في عمل "يوتيوب" و Gmail وبعض التطبيقات والبرامج المسؤولة "غوغل" عن تشغيلها.

Yes I have problems with gmail and my other email which is through google — Lee Jiggins (@fastraining) November 12, 2021

وأشار الموقع إلى أن الشكاوى حول تلك المشكلت بدأت حوالي الساعة 11:46 بتوقيت موسكو، حيث اشتكى المستخدمون في هولندا من أعطال في "غوغل" و"يوتيوب"، وكذلك وردت شكاوى من بريطانيا حول عمل Gmail، ولوحظت بعض حالات فشل الاتصال بالمخدمات المسؤولة عن التطبيقات المذكورة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا أيضا.

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وشملت الشكاوى المتعلقة بـ Gmail تمشكلات متعلقة بالاتصال بالخوادم ومشكلات في إرسال واستقبال الرسائل، أما مستخدمو "يوتيوب" فاشتكوا من مشكلات في تشغيل الفيديوهات.

المصدر: فيستي