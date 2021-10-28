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آبل بدأت بطرح نظام التشغيل الجديد لحواسبها

العالم الرقمي و Social media

آبل بدأت بطرح نظام التشغيل الجديد لحواسبها
youtube/ MacRumors
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بدأت آبل في 26 أكتوبر الجاري بتوفير نظام macOS 12 Monterey الجديد لمستخدمي حواسبها المحمولة.

وأشار العديد من مستخدمي النظام الجديد إلى النظام وفر لهم الكثير من الميزات الإضافية، وخصوا في خدمات FaceTime إذ حصل هذا التطبيق على ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء مكالمات الفيديو ما جعل أصوات المتصلين تسمع بشكل أفضل، كما زود التطبيق بميزة الصوت المكاني ليأتي صوت المتحدث من الاتجاه الذي يظهر فيه على الشاشة.

وحصل FaceTime مع النظام الجديد أيضا على ميزات Wide Spectrum و Portrait Mode، فضلا على أن مستخدميه بات بإمكانهم الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة البرامج المصورة أثناء المكالمات ودون أن تتأثر جودة المكالمة.

كما وفر النظام لأصحاب أجهزة آبل ميزة Universal Control الجديدة التي تمكنهم من استعمال فأرة إلكترونية ولوحة مفاتيح واحدة مع جهازي Mac و iPad، إذ يتطلب الأمر أن يكون الجهازين قريبين من بعضهما فقط.

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وتبعا لآبل فإن macOS 12 Monterey سيمكن مستخدمي حواسبها بتبادل البيانات بسهولة مع أجهزة آيفون وآيباد بيسر أيضا عبر ميزة AirPlay، كما سيتوافق هذا النظام مع العديد من الحواسب المجهزة بمعالجات Intel و Apple silicon.

المصدر: 3dnews

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