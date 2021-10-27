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الكشف عن مواصفات هاتف Xiaomi المنتظر وكاميرته الفائقة!

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات هاتف Xiaomi المنتظر وكاميرته الفائقة!
youtube/ Rolling Tech
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سرّبت مواقع الإنترنت صورا ومععلومات عن هاتف Redmi note 11 pro الذي ستطلقه Xiaomi قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيحصل على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP53.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ومن بين أبرز مميزات هذا الهاتف ستكون كاميرته الأساسية التي أتت بأربع عدسات بدقة (108+8+5+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 16 ميغابيكسل ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ويضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام Android 11 مع واجهات MIUI 12.5، ومعالج MediaTek Dimensity 920 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

كا جهزته Xiaomi  بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: 3dnews

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