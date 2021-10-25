سامسونغ قد تطلق حاسبا لوحيا لم تصدر مثله من قبل!

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات الجيل الجديد من حواسب Galaxy Tab التي تتحضر سامسونغ للإعلان عنها.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تعمل حاليا على 3 نماذج من الحواسب اللوحية هي: Galaxy Tab S8 و +Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8 Ultra، أفضلها سيحصل على مواصفات لم تطرح في أي من أجهزة Galaxy Tab.

ومن المتوقع أن يأتي جهاز Galaxy Tab S8 Ultra بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والألومينيوم، أبعاده (325,8/207.9/5.4) ملم، وأن يحصل على شاشة OLED كبيرة بمقاس 14.6 بوصة، ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها (2960/1848) بيكسل، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

And, following my #Samsung#GalaxyTabS8 leak, now comes your very first look at the MASSIVE #GalaxyTabS8Ultra! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)



On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/jEPtgn1jvcpic.twitter.com/iCmZuSdvWE — Steve H.McFly (@OnLeaks) October 23, 2021

كما سيتمتع هذا الجهاز بأداء جبار وقدرة على العمل مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، أما ذواكره الداخية فستكون بسعة 512 غيغابايت.

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وسيحصل الهاتف أيضا على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة (8+5) ميغابيكسل، وعلى بطارية بسعة 11500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واطا.

أما حاسب Galaxy Tab S8 فسيأتي بهيكل بسماكة 5.5 ملم وشاشة بمقاس 11 بوصة، وحاسب +Galaxy Tab S8 سيحصل على شاشة بمقاس 12.4 بوصة.

المصدر: 4apk