TCL تعلن عن حاسب لوحي قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس

كشفت TCL عن بعض مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بتقنيات تمكنه من العمل مع شبكات 5G.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن، مجهز بشاشة LCD بمقاس 10.36 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.

@TCL_USA Just announced the TCL Tab Pro 5G With @TCLMobileGlobal NXTVISION on @Verizon#tcltabpro#sabaho

Screen Size 10.36”

Battery 8000mAh@Qualcomm Snapdragon 480

OS @android 11

Camera 8MP

USB-C to 3.5 mm audio jack

Dual speaker

5G mmWave: n260/n261,Sub6: n2/5/66 pic.twitter.com/ZxKWQBvyY1 — TK Bay - طارق باي (@tkdsl8655) October 21, 2021

ويعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وجهز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ومكبري صوت بأداء ممتاز.

@TCL_USA Just announced the TCL Tab Pro 5G With @TCLMobileGlobal NXTVISION on @Verizon#tcltabpro#sabaho

Screen Size 10.36”

Battery 8000mAh@Qualcomm Snapdragon 480

OS @android 11

Camera 8MP

USB-C to 3.5 mm audio jack

Dual speaker

5G mmWave: n260/n261,Sub6: n2/5/66 pic.twitter.com/ZxKWQBvyY1 — TK Bay - طارق باي (@tkdsl8655) October 21, 2021

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كما زودته TCL بماسح لبصمات الأصابع مثبت على أحد إطاراته الجانبية، ومايكروفونين عاليي الأداء، ومنفذ Type-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

ويفترض أن يظهر الجهاز في الأسواق قبل نهاية العام الجاري ويباع بأسعار تبدأ من 299 دولارا.

المصدر: 3dnews