TCL تعلن عن حاسب لوحي قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس

@TCL_USA Just announced the TCL Tab Pro 5G With @TCLMobileGlobal NXTVISION on @Verizon#tcltabpro#sabaho

Screen Size 10.36”

Battery 8000mAh@Qualcomm Snapdragon 480

OS @android 11

Camera 8MP

USB-C to 3.5 mm audio jack

Dual speaker

5G mmWave: n260/n261,Sub6: n2/5/66 pic.twitter.com/ZxKWQBvyY1