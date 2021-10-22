DJI تعلن عن كاميرا فريدة من نوعها لعشاق التصوير الاحترافي!

كشفت عملاقة صناعة التقنية DJI عن كاميرتها الجديدة التي طورتها لعشاق التصوير السينمائي والفيديوهات الاحترافية.

وأكثر ما يميز كاميرا Ronin 4D الجديدة هوالتصميم الفريد لهيكلها والمحاور التي زود بها الهيكل لمنع الاهتزازات أثناء الحركة ، فضلا عن أن عدستها مثبتة على محاور دوارة تنمحها إمكانية الحركة بجميع الاتجاهات، كما جهز الهيكل بتقنيات تساعد على حمله على الدرونات.

وحصلت هذه الكاميرا على مستشعر "ليدار" خاص يمنحها إمكانيات كبيرة في تحديد عمق الصورة وتركيزا ممتازا على اللقطات حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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كما زودتها DJI بمستشعرات متطورة تمكنها من توثيق فيديوهات 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وفيديوهات 6K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وفيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، إضافة إلى إمكانية بث الفيديوهات مباشرة عبر شبكاتWi-Fi، إضافة إلى مساحة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، وبطارية تكفيها لتعمل لساعتين ونصف الساعة بالشحنة الواحدة.

المصدر: 3dnews