"فيسبوك" تدفع تعويضات لتحالف صحف فرنسية بموجب "الحقوق المجاورة"

أبرمت شركة "فيسبوك" اتفاقا مع بعض الصحف الفرنسية اليومية، تدفع لها بموجبه "الحقوق المجاورة لحقوق التأليف" لقاء استخدام محتوياتها.

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وجاء في بيان عن "فيسبوك": "اتفاق الترخيص" الموقع مع "التحالف من أجل صحافة المعلومات العامة" الذي يمثل الصحف اليومية الوطنية والإقليمية، "ينص على حصول "فيسبوك" على تراخيص الحقوق المجاورة والدفع مقابلها".

وأضاف: "كما سيتيح الفرصة لمحرري التحالف الذين يرغبون في المشاركة في "فيسبوك نيوز"، وهي خدمة جديدة مخصصة للأخبار، ستنطلق في فرنسا يناير 2022.

وقال رئيس التحالف والمدير التنفيذي لمجموعة "غروب لي زيكو - لو باريزيان" بيار لويت: "الشروط التي توصلنا إليها ستسمح لـ"فيسبوك" بتطبيق التوجيه والقانون الفرنسي مع توفير تمويل كبير لناشري التحالف خصوصا أصغرهم".

وأوضح لوكالة "فرانس برس" أن هذا الاتفاق الإطاري القابل للتجديد لمدة ثلاث سنوات "يخلق فئة جديدة من الدخل الطويل الأجل للصحافة".

وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع "غوغل" على أن تجري مناقشات في هذا الصدد أيضا مع شبكات اجتماعية أخرى.

وختم قائلا "إن اعتراف +غافا+ "غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل" بالحقوق المجاورة هو خطوة أولى ويمكننا أن نراهن على أنه سيسرع المناقشات مع شركات التكنولوجيا الأخرى".

والحقوق المجاورة لحقوق التأليف منصوص عليها في التشريعات الأوروبية الجديدة التي تم تبنيها في 2019، وهي تتعلق تحديدا بالمنصات الرقمية.

وهي تتيح تقديم تعويضات لصانعي محتويات صحفية من بينها مقتطفات من مقالات وصور ومقاطع فيديو ورسوم بيانية متاحة على منصات الإنترنت الرئيسية.

المصدر: وكالات