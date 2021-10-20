غوغل تعلن عن خدمات مميزة لمستخدمي هواتف Pixel الجديدة

تزامنا مع إعلانها عن هواتف Pixel 6 الجديدة، أطلقت غوغل حزمة خدمات مميزة لمستخدمي هذه الأجهزة.

وتبعا للشركة فإن خدمات Pixel Pass الجديدة مصممة للسماح للعملاء في الولايات المتحدة بدفع اشتراكات شهرية مقابل حصولهم على ميزات خاصة في هواتف Pixel الحديثة.

ومقابل رسوم شهرية تبلغ 45 دولارا لأصحاب هواتف Pixel 6 و55 دولارا لأصحاب هواتف Pixel 6 سيتمكن مستخدمو هذه الأجهزة من الحصول على 200 غيغابايت من مساحة التخزين السحابي على الإنترنت، كما ستكون هواتفهم متاحة للعمل مع جميع شركات الاتصالات العالمية الكبرى دون قيود، كما سيكونون مؤهلين بعد عامين لترقية الخدمات التي تقدمها غوغل لعملائها الخاصين.

Meet Pixel Pass — a whole new way to access Google products. For a low monthly fee, get a Pixel 6 or Pixel 6 Pro with device protection and regular device upgrades, access to Google One, YouTube Premium and more. Learn more → https://t.co/TlO8p7wHU1#Pixel6Launch — Google (@Google) October 19, 2021

إقرأ المزيد

وسيحصل مشتركو Pixel Pass أيضا على إمكانية مشاهدة الفيديوهات عبر YouTube Premium من دون إعلانات، والاستماع للموسيقى عبر YouTube Music Premium دون انقطاع ودون إعلانات أيضا، وخدمات الوصول إلى مئات الألعاب الإلكترونية الخالية من الإعلانات، فضلا عن خدمات Preferred Care لإصلاح الأجهزة في حال تعرضها لأضرار خفيفة.

المصدر: 3dnews