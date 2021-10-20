غوغل تكشف عن هواتف Pixel 6 و6 Pro ببطارية تدوم 24 ساعة و"بكاميرا أكثر تقدما حتى الآن"

ستأتي أحدث هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro من غوغل ببطارية تدوم 24 ساعة و"بالكاميرا الأكثر تقدما حتى الآن"، وفقا لعملاق التكنولوجيا.

وتُشغّل هواتف غوغل "المعاد تصورها بالكامل" بواسطة Google Tensor، وهو أول معالج صممته الشركة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

وستُشحن مع نظام التشغيل "أندرويد 12" الجديد، والذي تقول غوغل إنه مصمم للعمل بسلاسة مع الأجهزة المحمولة والمعالج الجديد.

ويتمتع Pixel 6 Pro بميزات Pixel القياسي نفسها، لكنه يضيف شاشة أكبر وأسرع 120 هرتزا، وكاميرات خلفية مطورة بما في ذلك عدسة تليفوتوغرافية.

وستبدأ الهواتف بسعر 599 جنيها إسترلينيا لهاتف Pixel 6 و849 جنيها إسترلينيا لجهاز Pro، ما يضع الأجهزة الرئيسية عند نقطة سعر أقل بكثير من أحدث هواتف "آيفون 13" و"آيفون 13 Pro" من آبل، والتي تبدأ بسعر 749 جنيها إسترلينيا لـ"آيفون 13"، و949 جنيها إسترلينيا لجهاز "آيفون 13 Pro".

The wait is over: Pixel 6 and Pixel 6 Pro, the completely redesigned Google phones, are here. 🥳 Powered by Google Tensor, our first-ever processor, both phones are fast, smart, secure and designed to adapt to you. Learn more → https://t.co/FlQil6yXkT#Pixel6Launch — Google (@Google) October 19, 2021

وسيتوفر كلاهما اعتبارا من 28 أكتوبر في مجموعة من الألوان بما في ذلك الأسود المميز لكليهما.

وتقول غوغل إن هذا الهاتف الجديد سيكون "شخصيا أكثر" من الهواتف الذكية السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التكامل الوثيق بين الأجهزة والبرامج.

Our phones have evolved, but making phone calls has mostly remained the same for decades. Today we're introducing new features that will help you save time waiting & navigating menus while calling with your Pixel 6 and Pixel 6 Pro in the U.S. https://t.co/j4i15TlDMn#Pixel6Launchpic.twitter.com/u7ubuTeb2Y — Google (@Google) October 19, 2021

ويتمثل أحد أكثر الميزات المدهشة للجهاز الجديد في "شريط الكاميرا". ويقع هذا الشريط المعدني عبر الجزء الخلفي من الهاتف لمنح الكاميرا "تصميما نظيفا ومتناسقا ومتوازنا يجعلها في المقدمة والوسط".

وأوضحت غوغل أن شريط الكاميرا المعدني الأسود المحكم مصمم لاستكمال "الألوان التعبيرية والمتعددة الاستخدامات" المتاحة للهواتف.

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واستوحوا الإلهام من اللمسات النهائية التي شوهدت في المجوهرات والساعات الفاخرة، مع معدن مصقول من قطعة واحدة، ينتقل إلى مادة زجاجية ثلاثية الأبعاد.

وهناك أيضا مظهر جديد وميزات جديدة على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل "نظرة سريعة"، مع معلومات حول وقت مغادرة المنزل وتذكيرات أخرى.

وتعد الكاميرات أيضا تحديثا رئيسيا للهواتف الذكية السابقة التي صنعتها غوغل، حيث تدمج الأجهزة والبرامج لإنشاء صور عالية الجودة. ولديها مستشعر 1/1.3 بوصة و50 ميغابكسل في الخلف يلتقط إضاءة أكثر بنسبة 150% من الإصدارات السابقة من هاتف Pixel.

وهذا يعني أن الصور ستحتوي على تفاصيل أكثر وألوان أكثر ثراء، إلى جانب العدسة فائقة الاتساع، ما يتيح إمكانية احتواء المزيد من المشهد في لقطة واحدة.

ويتضمن الإصدار المحترف عدسة تليفوتوغرافية وزوم بصري أربع مرات، ما يجعل من الممكن الانتقال من لقطة قريبة إلى فائقة السرعة، والقيام بذلك بتصوير فيديو بدقة 4K.

وسمح الذكاء الاصطناعي المدعوم من معالج Tensor لشركة غوغل، بتضمين مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك "Magic Eraser" التي يمكنها إزالة الانحرافات تلقائيا من الصور - بما في ذلك الغرباء والأشياء غير المرغوب فيها.

وهناك أيضا ميزة تسمى Motion Mode، والتي تضفي الحيوية على الحركة في الصور الفوتوغرافية، ما يضيف خلفية ضبابية أنيقة للصور الباهتة.

وتتضمن هواتف Pixel 6 و6 Pro أيضا تحسين نماذج التعرف على الكلام وفهم اللغة، والعمل مع مساعد غوغل.

ويتيح ذلك ميزات مثل الترجمة المباشرة التي تتيح للمستخدمين مراسلة الأشخاص بلغات مختلفة وجعلها تترجم كلماتك تلقائيا. وتعمل حاليا باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية ونسخة تجريبية باللغة اليابانية.

المصدر: ديلي ميل