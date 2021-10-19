هواوي تتحضر لإطلاق هاتف 5G جديد بسعر منافس جدا

تستعد هواوي للإعلان عن هاتفها الجديد Enjoy 20e الذي طورته ليكون من بين أكثر الأجهزة الذكية المنافسة التي تعمل مع شبكات 5G الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف Enjoy 20 التي ظهرت العام الماضي، وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/76/9.2) ملم، ووزنه نحو 190 غ.

كما سيحصل الهاتف الجديد على شاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن أداءه الممتاز معالج Kirin 810 المطور بتقنية 7 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

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أما كاميرته الأساسية فستضم عدسة بدقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

كما ستزوده هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعره فسيكون نحو 200 يورو.

المصدر: 3dnews