آبل تكشف النقاب عن سماعاتها AirPods 3 التي طال انتظارها!

استضافت آبل حدثها الثاني في غضون شهر للكشف عن منتجات جديدة، بما في ذلك سماعات AirPods 3 المرتقبة.

وتتميز سماعات الأذن اللاسلكية بتصميم محيطي جديد وAdaptive EQ، ما يسمح للمستخدمين بسماع الموسيقى كما سُجّلت، بغض النظر عن كيفية تغيير الأذن الداخلية للموسيقى.

وتأتي AirPods 3 بميزة مقاومة للماء والعرق، وتتميز الآن بعمر بطارية يصل إلى ست ساعات - ما يقرب من 40 دقيقة أطول من سابقتها - وتوفر علبة الشحن ما يصل إلى 30 ساعة من الطاقة.

Apple AirPods 3 Are Ready & Just Days From Release https://t.co/3hxcOzSPRDpic.twitter.com/U2SbLHD7kw — Forbes Tech (@ForbesTech) October 18, 2021

وتبلغ تكلفة سماعات الأذن الجديدة 179 دولارا، أي بزيادة قدرها 50 دولارا عن الجيل الثاني، مع فتح الطلبات المسبقة ليبدأ الشحن الأسبوع المقبل.

وأعلنت شركة آبل عنها في حدثها "Unleashed'' يوم أمس، والذي أقيم افتراضيا بسبب وباء فيروس كورونا المستمر. وAirPods 3 هي النسخة الأولى التي تتميز بتصميم جديد منذ إطلاق سماعات الأذن لأول مرة في عام 2016.

وجُهّزت AirPods الجديدة بمستشعر قوة، مثل AirPods Pro، لكنها تتضمن الآن مشغلا جديدا منخفض التشوه للحصول على صوت جهوري قوي وترددات عالية واضحة.

وستدعم AirPods الآن الصوت المكاني "لإنشاء شيء متعدد الأبعاد حقا"، ما يوفر "طريقة جديدة تماما لتجربة الموسيقى".

إقرأ المزيد

وقال غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في آبل، خلال الحدث: "نحن متحمسون لتقديم الجيل التالي من AirPods، الذي يتميز بصوت لا مثيل له من خلال Adaptive EQ والصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس، إلى جانب التفاعل السلس بين أجهزة آبل - جعل سماعات الرأس الأكثر مبيعا في العالم أفضل".

ويأتي التصميم الجديد لـ AirPods خفيف الوزن ومحددا ليناسب الأذن، ويتميز بامتداد أقصر من الجيل السابق.

وأصبح الميكروفون الآن مغطى بشبكة صوتية للمساعدة في تقليل صوت الرياح، بحيث يظهر صوت السماعة بوضوح في المكالمات.

وتتميز سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة بمستشعر جديد لاكتشاف الجلد، يتيح للجهاز معرفة متى يكون في كل أذن.

وبدأ الحدث الافتراضي بالكشف عن ألوان Home Pod mini الجديدة، إلى جانب اشتراك Apple Music الجديد.

ويمكن للمستخدمين الآن الاختيار بين الألوان الممتعة مثل الأصفر والأزرق والبرتقالي، إلى جانب درجات الألوان المتوفرة سابقا مثل الرمادي والأسود والأبيض.

ويمنح عملاق التكنولوجيا أيضا Siri مزيدا من القوة في Apple Music، من خلال السماح للعملاء بالوصول إلى مكتبة الموسيقى بأكملها بأصواتهم.

وتعمل خطة Voice Plan الجديدة مقابل 4.99 دولارات شهريا فقط، أي نصف تكلفة العضوية الشخصية وستتوفر في 17 دولة في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: ديلي ميل