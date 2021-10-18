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الكشف عن مواصفات هواتف غوغل المتطورة قبل إطلاقها

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات هواتف غوغل المتطورة قبل إطلاقها
youtube/TechTalkTV
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن هواتف Pixel التي تعتزم غوغل الكشف عنها قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن غوغل ستكشف في 19 أكتوبر الجاري عن هاتفين جديدين بمواصفات متطورة هما Pixel 6 و Pixel 6 Pro، وأحد هذين الهاتفين أو كلاهما سيعملان مع شبكات 5G الجديدة.

ومن أكثر ما سيميز هذه الأجهزة عن هواتف Pixel السابقة هو احتواؤها على معالجات حديثة من تطوير غوغل، مصممة خصيصا لتمنح الهواتف سرعة كبيرة في معاينة البيانات، فضلا عن أنها تعمل بتقنيات تساعد على تشفير البيانات.

وسيتميز الهاتفان بتصميم مختلف كليا بالنسبة للكاميرات الأساسية إذ ستتوزع عدسات الكاميرات على شريط عرضي أنيق على واجهة الهاتف الخلفية.

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وستأتي كاميرا أحد الهاتفين على الأقل بقدرات تصوير فائقة حيث ستضم 3 عدسات، عدسة للتصوير العريض بدقة 50 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 48 ميغابيكسل، والثالثة بدقة 12 ميغابيكسل، أما البطارية فيتوقع أن تكون بسعة 4000 ميلي أمبير أو أكثر بقليل.

المصدر: 3dnews

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