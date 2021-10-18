الكشف عن مواصفات هواتف غوغل المتطورة قبل إطلاقها
سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن هواتف Pixel التي تعتزم غوغل الكشف عنها قريبا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن غوغل ستكشف في 19 أكتوبر الجاري عن هاتفين جديدين بمواصفات متطورة هما Pixel 6 و Pixel 6 Pro، وأحد هذين الهاتفين أو كلاهما سيعملان مع شبكات 5G الجديدة.
ومن أكثر ما سيميز هذه الأجهزة عن هواتف Pixel السابقة هو احتواؤها على معالجات حديثة من تطوير غوغل، مصممة خصيصا لتمنح الهواتف سرعة كبيرة في معاينة البيانات، فضلا عن أنها تعمل بتقنيات تساعد على تشفير البيانات.
Confirm Pixel 6 RM3100+, Pixel 6 Pro RM4200+ https://t.co/ADBzoYNCZapic.twitter.com/VSsilJR4F6— 🟣₄cₕₐₙ (@iamaniff) October 17, 2021
وسيتميز الهاتفان بتصميم مختلف كليا بالنسبة للكاميرات الأساسية إذ ستتوزع عدسات الكاميرات على شريط عرضي أنيق على واجهة الهاتف الخلفية.
وستأتي كاميرا أحد الهاتفين على الأقل بقدرات تصوير فائقة حيث ستضم 3 عدسات، عدسة للتصوير العريض بدقة 50 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 48 ميغابيكسل، والثالثة بدقة 12 ميغابيكسل، أما البطارية فيتوقع أن تكون بسعة 4000 ميلي أمبير أو أكثر بقليل.
المصدر: 3dnews
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.