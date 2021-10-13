"تيك توك" تزيل أكثر من 80 مليون فيديو لـ"انتهاكها إرشادات المجتمع"

أصدرت منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، تقرير الشفافية الثاني لهذا العام والذي يوضح حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة التي تمت إزالتها من المنصة في الربع الثاني من عام 2021.

ويقدم التقرير نظرةعلى المحتوى الذي تمت إزالته لانتهاكه إرشادات المجتمع الصارمة لـ"تيك توك"، الأمر الذي يعزز المساءلة العامة للمنصة أمام المجتمع وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

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وأزالت المنصة 81.518.334 مقطع فيديو عالميا من أبريل إلى يونيو، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي المحتوى الذي تم تحميله، وذلك لـ"حماية سلامة المجتمع ونزاهة المنصة". ومن بين هذا تم حذف 93% في غضون 24 ساعة من النشر و94.1% قبل الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، فيما 87.5% من المحتوى الذي تمت إزالته لم يحظ بأي مشاهدات.

وعند النظر عن كثب إلى النتائج، تمت إزالة 73.3٪ من المحتوى الذي يروج للتحرش والتنمر و72.9% الذي يركز على مقاطع فيديو للسلوك المحرض على الكراهية قبل الإبلاغ عنهم، وهي زيادة كبيرة مقارنة بــ 66.2% و67% على التوالي في الربع الأول من هذا العام.

ويرجع هذا التحسين في أرقام حذف مقاطع الفيديو إلى تبني الجمع الرائد بين التكنولوجيا والإشراف على المحتوى من قبل فريق تحقيقات مخصص يستخدم لتحديد مقاطع الفيديو التي تنتهك السياسات، لتطبيق هذه السياسات بشكل أفضل، يتلقى مشرفو المجموعات أيضا تدريبا منتظما لتحديد المحتوى المغلوط الذي يتضمن معلومات مغايرة للواقع والإهانات والتنمر.

وأعلنت المنصة أيضا عن إعدادات محسنة لغلق التعليقات والأسئلة أثناء البث المباشر، حيث يمكن لصناع المحتوى حظر مشاهدين محددين مؤقتا لمدة من الوقت تتراوح بين بضع ثوان أو طوال مدة البث المباشر.

وبمجرد حظر المستخدم، ستتم أيضا إزالة سجل تعليقات المستخدم بالكامل، بالإضافة إلى الخيار الحالي لإيقاف التعليقات أو تقييد التعليقات التي قد تكون ضارة باستخدام فلتر الكلمات الرئيسية.

وقال هاني كامل، مدير المحتوى في "تيك توك" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من خلال إنجازنا الأخير البالغ مليار مستخدم شهريا، أصبح من الواضح أن الناس يأتون إلى تيك توك للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي والتواصل واكتشاف مصادر جديدة للترفيه واستكشاف كل ما هو جديد".

أضاف: "نسعى باستمرار لدعم إرشادات المجتمع لدينا، وإجراء تحسينات على آليات الكشف، ودعم المحتوى الإيجابي والملهم من أجل تعزيز بيئة آمنة ومرحبة".

وتابع: "جهودنا تتواصل لإصلاح هذه المشكلات الهامة لمجتمعنا، ونهدف بهذه الضوابط الجديدة زيادة تمكين صانعي المحتوى والجماهير على حد سواء للاستمتاع بتجربة آمنة ومسلية وممتعة على تيك توك".

المصدر: "yahoofinance" + "أخبار اليوم"