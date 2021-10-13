سامسونغ تعرض متانة هواتفها القابلة للطي وقدرات تحملها الجبارة (فيديو)

نشرت شركة سامسونغ مقطع فيديو استعرضت فيه الاختبارات القاسية التي تخضع لها هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 قبل أن تكون جاهزة لطرحها في الأسواق.

ويظهر مقطع الفيديو أحد الاختبارات التي تخضع لها هذه الهواتف حين وضعها بحجرات تتعرض فيها لدرجات حرارة باردة وساخنة استثنائية، وكيف تستمر هذه الأجهزة بعملها بكفاءة مع هذا الاختبار الصعب.

كما يبين المقطع قدرة هذه الأجهزة على العمل عند تعريض هياكلها للطي لمرات كثيرة، إذ وتبعا للمعلومات التي أوردتها سامسونغ فإن أجهزتها الجديدة قادرة على تحمل 200 ألف طية دون أن تتعرض للتلف، ما يعني أن المستخدم يمكنه طي جهازه كل يوم 100 مرة وعلى مدار 5 سنوات ليبقى الهاتف محافظا على وظائفه وبنية هيكله سليمة.

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وظهر في االفيديو أيضا قدرة هذه الهواتف على العمل تحت الماء دون أن تتأثر، كما ظهرت فيه الاختبارات التي تجريها سامسونغ عن تعامل شاشات هذه الأجهزة مع الأقلام الذكية، ودقة الأقلام في الكتابة والرسم على شاشات الهواتف.

المصدر: 3dnews