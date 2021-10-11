Canon تدخل تقنيات الواقع الافتراضي لعالم التصوير الاحترافي

كشفت شركة Canon اليابانية عن قطعة تقنية جديدة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في عالم التصوير الاحترافي.

والمميز في RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye أو ما تعرف بـ "عين السمكة" هو أنها مجهزة بزوج من العدسات المتجاورة وتقنيات داخلية توفر إمكانية التقاط صور عالية الدقة لاستخدامها مع الواقع الافتراضي.

وتأتي عدسات "عين السمكة" بفتحات f/2,8، وإمكانية لالتقاط صور 3D بزاوية 180 درجة، وبدقة (4096/8192) بيكسل لتعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي.

وصممت هذه العدسة لتعمل مع كاميرات EOS R5 الاحترافية، لكن للاستفادة من تقنياتها يجب أن يحدث المستخدم برنامج تشغيل كاميرته إلى الإصدار 1.5.0 أو الإصدارات الأحدث، ومعها ستكون الكاميرا قادرة على توثيق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وفيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

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وتبعا للخبراء في Canon فإن الصور والفيديوهات التي ستلتقط عبر عدستها الجديدة ستكون متوافقة مع العديد من تقنيات وخوذ الواقع الافتراضي بما فيها خوذ Oculus Quest 2، أما العدسة نفسها فستتوفر للمصورين في الأسواق العالمية بسعر 1999 دولارا.

المصدر: ixbit