مجموعة "فيسبوك" تعلن أن بعض مستخدميها يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدماتها

أعلنت مجموعة "فيسبوك" يوم الجمعة أن بعض مستخدميها يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدماتها، بعد أيام فقط من انقطاع كبير.

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وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة "أ ف ب": "ندرك أن بعض الأشخاص والشركات يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك"، وأضاف "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

ولم تقدم "فيسبوك" تفاصيل حول سبب أو نطاق المشكلة، وقد توجه مستخدمون إلى موقع "تويتر" للتعبير عن إحباطهم.

ولم يتمكن مئات ملايين المستخدمين من الوصول إلى "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" لأكثر من 6 ساعات يوم الاثنين.

وفي مقال اعتذاري، قال نائب رئيس إدارة البنية التحتية في "فيسبوك" سانتوش غاناردهان إن انقطاع الاثنين كان بسبب "تغييرات في الإعدادات" على أجهزة التوجيه التي تنسق مرور الشبكة بين مراكز البيانات.

المصدر: "أ ف ب"