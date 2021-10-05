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مسؤولة أمريكية: تعطل منصات التواصل الاجتماعي لم يكن نتيجة لهجوم سيبراني

العالم الرقمي و Social media

مسؤولة أمريكية: تعطل منصات التواصل الاجتماعي لم يكن نتيجة لهجوم سيبراني
AFP Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية جين إيسترلي
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أكدت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية جين إيسترلي، أن تعطل "فيسبوك" والمنصات الأخرى للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين لم يكن نتيجة لهجوم سيبراني.

وقالت إيسترلي في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء: "بناء على كل ما رأيته، لم يكن ذلك أي هجوم خبيث أو اختراقا. وذلك كان خطأ في التكوين وعطل فني".

وأشارت المسؤولة إلى أن وكالتها التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية كانت تتابع الوضع، لأن ذلك "كان حادثا كبيرا في المجال السيبراني، وكان بودنا التأكد من أننا نتابع كل المنشآت المهمة للبنية التحتية، لأنه كانت هناك إمكانية أن يطالها ذلك".

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وأضافت أن الوكالة لم تتصل بشركة "فيسبوك"، التي تمتلك موقعي "فيسبوك" و"انستغرام" للتواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، بشكل مباشر.

وكان العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك على صلة بشركة "فيسبوك"، تعطلت لعدة ساعات يوم أمس في أول حادث على مثل هذا النطاق الواسع في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "واشنطن بوست"

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