شرطة دبي تطلق لعبة إلكترونية خاصة تجهيزا لافتتاح حدث "إكسبو" المنتظر

أعلنت شرطة دبي عبر مواقعها الإلكترونية عن إطلاق "لعبة إكسبو" الذكية التي صممت خصصيا للحدث العالمي التي ستشهد فعالياته قريبا.

وأشارت الصفحة الرسمية للشرطة عبر "تويتر" إلى أن اللعبة طورت خصيصا للتعريف عن الحدث الاستثنائي الذي سيعقد في دبي، وإطلاع الزوار على ما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وثقافية.

شرطة دبي تطلق "لعبة إكسبو" التفاعلية الذكية على منصتي " أبل ستور" و" جوجل بلاي" وذلك قبل يومين من حفل الافتتاح التاريخي للحدث العالمي، والتي تم تطويرها بهدف التعريف بالحدث الاستثنائي وبما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وثقافية. لتحميل اللعبة: https://t.co/bldfVevBpxpic.twitter.com/rEotEEi59o — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 29, 2021

ويمكن للراغبين بالحصول على اللعبة وتحميلها في أجهزتهم وهواتفهم الذكية عبر متجر App Store الإلكتروني أو متجر Google Play المخصص لأجهزة أندرويد.

شرطة #دبي توفر برنامجاً ذكياً خاصاً بالمفقودات في إكسبو 2020 دبي، حيث يتوفر البرنامج الذكي في 22 نقطة لخدمة العملاء بمختلف أرجاء إكسبو 2020 دبي، للتعامل مع المعثورات وتسجيلها وتوثيقها وحفظها إلكترونياً، إلى أن يتم تسليمها لأصحابها.https://t.co/O184R7pL7Zpic.twitter.com/DtOAf5mmD1 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 29, 2021

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كما أعلنت شرطة دبي أيضا عن توفير برنامج ذكي خاص بالمفقودات في "إكسبو"، يتواجد في 22 نقطة لخدمة العملاء بمختلف أرجاء مناطق فعاليات المعرض، ويمكن من خلاله التعامل مع المفقودات وتسجيلها وتوثيقها وحفظها إلكترونيا.

المصدر: تويتر