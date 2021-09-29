 
مباشر

شرطة دبي تطلق لعبة إلكترونية خاصة تجهيزا لافتتاح حدث "إكسبو" المنتظر

العالم الرقمي و Social media

شرطة دبي تطلق لعبة إلكترونية خاصة تجهيزا لافتتاح حدث
twitter.com/ Dubai Policeشرطة دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re8r

أعلنت شرطة دبي عبر مواقعها الإلكترونية عن إطلاق "لعبة إكسبو" الذكية التي صممت خصصيا للحدث العالمي التي ستشهد فعالياته قريبا.

وأشارت الصفحة الرسمية للشرطة عبر "تويتر" إلى أن اللعبة طورت خصيصا للتعريف عن الحدث الاستثنائي الذي سيعقد في دبي، وإطلاع الزوار على ما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وثقافية.

ويمكن للراغبين بالحصول على اللعبة وتحميلها في أجهزتهم وهواتفهم الذكية عبر متجر App Store الإلكتروني أو متجر Google Play المخصص لأجهزة أندرويد.

إقرأ المزيد
محمد بن راشد يزور غرفة عمليات إكسبو ويؤكد أن
محمد بن راشد يزور غرفة عمليات إكسبو ويؤكد أن "الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة"

كما أعلنت شرطة دبي أيضا عن توفير برنامج ذكي خاص بالمفقودات في "إكسبو"، يتواجد في 22 نقطة لخدمة العملاء بمختلف أرجاء مناطق فعاليات المعرض، ويمكن من خلاله التعامل مع المفقودات وتسجيلها وتوثيقها وحفظها إلكترونيا.

المصدر: تويتر

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا