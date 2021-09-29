لا ترتكب هذه الأخطاء الشائعة حتى لا يحترق جهاز "آيفون" الخاص بك

تعرف أجهزة "آيفون" من "آبل" بأنها أجهزة آمنة للغاية، ولكن بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى اشتعال النيران فيها.

وكشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن مجموعة من أكبر أخطاء "آيفون" التي يحتاج المستخدمون إلى تجنبها كي لا تشتعل الأجهزة باهظة الثمن.

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تجنب استخدام شواحن الطرف الثالث

تزود "آبل" جهاز "آيفون" بشاحن خاص بها، وتبيع البدائل من خلال متجرها. ولكن كن حذرا جدا من استخدام كبلات أو محولات تابعة لجهات خارجية، حيث أنه قد يتم تصنيعها بثمن بخس ومن دون معايير سلامة مناسبة.

وتقول شركة "آبل": "قد يؤدي الشحن باستخدام مثل هذه المحولات إلى خطر الموت أو الإصابة". حتى أن الشاحن المعيب قد يتسبب في اندلاع حريق في حالة تعطله.

لا تستخدم الكابل التالف

كن حذرا إذا كنت تستخدم كابلا تالفا أو مكسورا أو مهترئا وما إلى ذلك.

وتحذر "آبل" من أن "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن عند وجود الرطوبة، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف آيفون أو أي ممتلكات أخرى".

وإذا كان لديك كابل أو محول تالف، فما عليك سوى استبداله، لإن الاستمرار في استخدام كبل مهترئ، قد يكون في غاية الخطورة.

لا تستبدل بطارية "أيفون" بنفسك

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توضح "آبل" على موقعها الإلكتروني: "لا تحاول استبدال بطارية آيفون بنفسك. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون في آيفون بشركة آبل أو عن طريق مزود خدمة معتمد".

وأضافت الشركة: "قد يؤدي الاستبدال أو الإصلاح غير الصحيح إلى تلف البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو حدوث إصابة".

ويمكن أن تحرقك البطارية شديدة السخونة وقد تشتعل النيران في بطارية ليثيوم أيون التالفة.

لا تنم بجانب الجهاز

كن حذرا عند شحن جهاز "آيفون" طوال الليل. وإذا كنت تنام عادة مع وضع هاتفك على السرير، فتأكد من عدم توصيله بالكهرباء.

وبالتأكيد لا تعتد على إبقائه تحت وسادتك أثناء توصيله بالكهرباء. وفي الواقع، لا تترك جهاز "آيفون" الخاص بك أسفل أو داخل أي شيء أثناء توصيله بالكهرباء.

وتوصي "آبل": "احتفظ بجهاز آيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن".

المصدر: ذي صن