الكرملين يرحب بقرار "آبل" و"غوغل" بحذف تطبيق "نافالني" الإلكتروني

رحّب الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف بقرار حذف تطبيق "نافالني" الإلكتروني الذي اتخذته شركتا "آبل" و"غوغل" الأمريكيتان.

وأصبح التطبيق نتيجة ذلك غير متاح في متاجر أونلاين التابعة للشركتين منذ 17 سبتمبر.

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وعلّق دميتري بيسكوف على قرار حذف التطبيق المذكور من متاجر أونلاين التابعة لـ "آبل" و"غوغل" مجيبا عن سؤال وجّهه إليه الصحفيون عما إذا كان الكرملين يرحب بحذف التطبيق فقال إن موقف الكرملين من هذا القرار إيجابي بلا شك.

وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن القرار عبارة عن تنفيذ المطالب القانونية، إذ أن التطبيق لا يعد شرعيا في روسيا. لذلك فإن "آبل" و"غوغل" طُلب منهما، حسب بيسكوف، حذفه.

وأوضح قائلا:" يبدو أن الشركتين اتخذتا هذا القرار بناء على حرفية القانون وروحه".

يذكر أن هيئة "روس كوم نادزور" (الرقابة الروسية) كانت قد طالبت في وقت سابق بحجب التطبيق المذكور بناء على مطلب النيابة العامة بالحد من وصول الموارد الإلكترونية المرتبطة بالمنظمة غير التجارية، بصفتها منظمة متطرفة وعميلا أجنبيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا