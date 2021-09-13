إغلاق تطبيق شهير على "أندرويد" وiOS الشهر المقبل!

سيشهد مستخدمو هواتف "أندرويد" وiOS توقف تطبيق شائع عن العمل، حُمّل عبر الملايين حول العالم، بحلول الشهر المقبل.

وفي بداية جائحة الفيروس التاجي، شهد Houseparty زيادة في شعبيته، حيث بحث الأشخاص الذين كانوا بعيدون اجتماعيا في جميع أنحاء العالم عن طرق للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وعلى متجر "غوغل بلاي"، حُمّل إصدار "أندرويد" من Houseparty أكثر من 10 ملايين مرة، بينما تمت مراجعة إصدار iOS أكثر من 600000 مرة - وحصل على 4.8 من أصل خمسة ضمن التصنيف.

وعلى الرغم من مدى استخدام Houseparty على نطاق واسع، فقد أُغلق الآن من قبل مالكي Epic Games.

ويحدث ذلك بسرعة لأن التطبيق، الذي يتكامل أيضا مع لعبة Fortnite الناجحة من Epic، لن يكون متاحا بعد أكتوبر.

وقبل هذا التاريخ، أزيلت قائمة تطبيقات Houseparty على متجر "غوغل بلاي" ومتجر تطبيق آبل، بأثر فوري.

وإذا قمت بالفعل بتنزيل Houseparty قبل حذفه من القائمة، فستظل قادرا على استخدامه حتى إيقاف تشغيله الشهر المقبل.

وأعلن فريق Houseparty، عند الإعلان عن الخبر في منشور بالمدونة، أن التطبيق استخدمه عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم.

إقرأ المزيد

وقالوا إن قرار إغلاق التطبيق لم يتم اتخاذه "باستخفاف"، وسينتقل صانعو التطبيق للعمل على طرق أخرى "ذات مغزى" للاتصال عبر "مجموعة" ألعاب Epic Games.

وقال فريق Houseparty: "استخدم عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم Houseparty للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم منذ إطلاق التطبيق في عام 2016. واليوم، نشارك أننا اتخذنا قرارا بإيقاف Houseparty في أكتوبر. نحن لا نتخذ قرار إيقاف التطبيق بسهولة. أنشأنا Houseparty للسماح للناس بالشعور بأنهم معا حتى عندما يكونون منفصلين جسديا، من حفلات أعياد الميلاد إلى العروض والزواج وليالي الألعاب العائلية والمزيد، فعلت كل شيء في Houseparty".

ولم يُكشف عن الموعد الدقيق لإغلاق Houseparty بعد. ولكن تطبيق "أندرويد" وiOS سيرسل إشعارات للمستخدمين حول الإغلاق القادم.

ووفقا لإحصائيات من Apptopia، بلغت شعبية Houseparty ذروتها خلال الربع الثاني من عام 2020.

وخلال فترة الثلاثة أشهر تلك، رحب Houseparty بأكثر من 20 مليون مستخدم.

ومع ذلك، في الربع الثالث من هذا العام، تدعي إحصائيات Apptopia أن عدد مستخدمي Houseparty انخفض إلى حوالي مليوني مستخدم.

المصدر: إكسبريس