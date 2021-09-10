رغم عدم الكشف عن "آيفون 13".. تسريبات تسلّط الضوء على "آيفون 14"!

تستعد آبل لاستضافة حدثها الرائد القادم، حيث يُعتقد أن "آيفون 13" على بعد أيام فقط من الكشف عنه.

ولكن، قبل أن يحصل عشاق iOS على أول نظرة رسمية على الهاتف الذكي الجديد العام المقبل، قد يكون "آيفون 14" تسرّب أولا.

وكُشف عن جهاز "آيفون 14" اللافت للنظر بواسطة جون بروسر، في مقطع فيديو على قناة Front Page Tech على "يوتيوب". وقال المسرّب البارز لشركة آبل إنه بينما قد تتغير بعض جوانب تصميم "آيفون 14" من الآن وحتى إطلاقه في سبتمبر 2022، فهو واثق من أنه سيبقى على حاله بشكل عام. التغيير الكبير الوحيد الذي سيلاحظه معجبو Apple على الفور مع iPhone 14 هو أن الشق الصغير على الشاشة الأمامية (لسماع الصوت)- الذي ظهر لأول مرة على آيفون X لعام 2017 - يبدو أنه تم التخلص منه.

وفي مكانه، من المتوقع وضع كاميرا ذات ثقب واحد في الوسط.

إقرأ المزيد

وسيؤدي ذلك إلى تحرير الكثير من المساحة على شاشة "آيفون 14"، وسيوفر مكانا أقل تدخلا لكاميرا الصور الشخصية.

وفي مكان آخر، من المتوقع أن يأتي "آيفون 14" بإطار من التيتانيوم وله غلاف أكثر سمكا، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى نتوء الكاميرا الخلفية لأن العدسة والفلاش وماسح ضوئي LiDAR كلها محاطة بالجهاز.

ومن المتوقع أن يتميز "آيفون 14" أيضا بأزرار مستديرة لمستوى الصوت تشبه "آيفون 4 و5" بالإضافة إلى وجود مكبرات صوت وشبكات ميكروفون أعيد تصميمها في الجزء السفلي من الهاتف.

ويبدو أن الأمر الوحيد الذي لن يتغير، على الأقل بالنسبة لبعض نماذج "آيفون 14"، هو أن منفذ lightning سيستمر لفترة أطول.

وبالنسبة إلى المعجبين الذين كانوا يأملون منذ فترة طويلة في أن تتبنى آبل منفذ USB-C لجهاز "آيفون"، قد تكون هذه نقطة خلافية مثيرة للجدل.

وتتوافق تعليقات بروسر حول "آيفون 14"، والتي سُلّط الضوء عليها في منشور بواسطة MacRumours، أيضا مع ما قاله المحلل مينغ تشي كو، عن "آيفون" 2022 في وقت سابق من هذا العام.

وقال المحلل إن بعض نماذج "آيفون 14" على الأقل ستتخلى عن الشق للحصول على كاميرا ذات ثقب واحد.

وفي مكان آخر، يُعتقد أن آبل تخطط لإضافة "معرّف اللمس" تحت الشاشة، والذي سيعرض على بعض أجهزة "آيفون" المستقبلية.

ويشاع أن هذه الميزة ستتواجد في جهاز "آيفون" واحد على الأقل في عام 2023.

وسيعقد حدث آبل التالي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يُكشف عن أربعة نماذج جديدة من "آيفون" في ذلك الوقت.

المصدر: إكسبريس