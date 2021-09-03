العلماء الروس يخترعون تكنولوجيا وطنية لإنتاج محطات 5G

اخترعت شركة "سكولتيخ" الروسية للمبتكرات تكنولوجيا وطنية خاصة بإنتاج محطة 5G محلية التصنيع.

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أعلن ذلك رئيس مجلس الإدارة في شركة "رينوفا" الروسية ورئيس مجلس الرعاية في شركة "سكولتيخ" فيكتور فيكسلبيرغ، في "ماراثون المعرفة الجديدة" التنويري الذي يقام بسائر روسيا في 1–3 سبتمبر الجاري بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات الروسية.

وقال:" ليست في روسيا حاليا معدات 5G ووضع برمجيات 5G. إلا أن المختبرات التابعة لشركة "سكولتيخ" قد اخترعت التكنولوجيا التي ستساعد الصناعة الروسية في إنتاج محطات 5G".

وقال:" ننتهي اليوم بالتعاون مع شركة "إم تي إس" الروسية للاتصالات والرقمنة من تجهيز منطقة مجمع "سكولكوفو" بضواحي موسكو بمثل هذه المحطات الحديثة.

وأوضح فيكسلبيرغ أن الابتكار الجديد ناتج عن البحوث العلمية والتطبيقية التي أجراها أحد مراكز شركة "سكولتيخ" والذي يسعى إلى عرض المنتجات الحقيقية الجاهزة على قطاع الأعمال الروسي ليبدأ بإنتاجها مباشرة.

المصدر: نوفوستي