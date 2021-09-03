تصنيف الرقمنة العالمي.. اليابان في الصدارة وروسيا تسبق سويسرا

احتلت اليابان المرتبة الأولى في تصنيف الرقمنة العالمي، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 24، ورروسيا في المركز 27، تلتها سويسرا في المركز 28.

جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة "ديالوغ" (الحوار) المستقلة غير التجارية وقدمته لمؤتمر الشرق الاقتصادي الذي ينعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك الروسية بأقصى شرق روسيا في دورته "الاحتكارات الرقمية والمخاطر السيبرانية، الصدام بين المنصات والدول" حيث قيّمت المنظمة مؤشرات استعداد المواطنين للمشاركة في عملية الرقمة المتطورة.

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وشغلت اليابان، وفقا للدراسة، المرتبة الأولى في التصنيف واحتلت استونيا المرتبة الثانية وبعدها إيسلندا وفنلندا والدنمارك.

ويتصف المستوى الراقي للتطور في مجال الرقمنة بتوفر الإنترنت عريض النطاق والمنقول وعدد المستخدمين وانتشار شبكات الكمبيوتر في البلاد.

واحتلت روسيا، حسب الدراسة، المكانة الـ27 في التصنيف وبعدها سويسرا (المكانة الـ28) وأستراليا ( المكانتين الـ28 والـ29). أما الولايات المتحدة فمرتبتها الرابعة والعشرون في التصنيف وبعدها إيطاليا (المكانة الـ25) وسلوفينيا ( المكانة الـ26).

وفي ختام التصنيف تركمانيا (المكانة الـ51) وقبلها طاجيكستان (المكانة الـ50) وقرغيزيا (المكانة الـ49) وهناك الهند (المكانة 48) وأوزبكستان ( المكانة الـ47).

وشمل التصنيف51 دولة لها علاقة بمنظمات رابطة الدول المستقلة، بريكس، منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: نوفوستي