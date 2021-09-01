كوريا الجنوبية تفرض تشريعا جديدا "يحارب" احتكار "غوغل" و"آبل" لمدفوعات متاجر التطبيقات

وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء 31 أغسطس، على قانون يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات، بما في ذلك "غوغل" و"آبل"، إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع داخل التطبيق.

وهذه هي الدولة الأولى التي تمرر مشروع قانون كهذا، ومن المتوقع أن يصبح قانونا عندما يوقعه رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، الذي أيد حزبه التشريع.

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وتعرضت كلتا الشركتين لانتقادات واسعة من المطورين والمشرعين على حد سواء، لمطالبتهم الشركات والمطورين باستخدام أنظمة الشراء داخل التطبيق، والتي تتلقيان عمولات تصل إلى 30%.

وقالت كل من "آبل" و"غوغل" إن التكاليف تساعد في دفع تكلفة الحفاظ على أسواق التطبيقات.

ويحظر التشريع الجديد على مشغلي سوق التطبيقات استخدام احتكاراتهم لطلب أنظمة الدفع هذه، ما يعني أنه يجب عليهم السماح لطرق بديلة للدفع. ويقول إن الحظر يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة.

ويهدف مشروع القانون إلى منع أي انتقام ضد المطورين من خلال حظر الشركات من فرض أي تأخير غير معقول في الموافقة على التطبيقات.

وانتقد متحدث باسم شركة "آبل" التشريع في بيان حصل عليه موقع "ديلي ميل"، قائلا إن مشروع القانون سيعرض المستخدمين الذين يشترون السلع الرقمية من مصادر أخرى لخطر الاحتيال، ويقوض حماية خصوصيتهم، ويجعل من الصعب إدارة مشترياتهم، وستصبح ميزات مثل Ask to Buy وParental Controls أقل فاعلية.

وأضاف المتحدث: "نعتقد أن ثقة المستخدم في مشتريات App Store ستنخفض نتيجة لهذا التشريع، ما يؤدي إلى فرص أقل لأكثر من 482 ألف مطور مسجل في كوريا ممن كسبوا أكثر من 8.55 تريليون وون كوري حتى الآن مع آبل".

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وقال متحدث باسم "غوغل" لموقع "ديلي ميل" إنه يفكر في كيفية الامتثال للقانون. وأوضح عبر البريد الإلكتروني: "يوفر Google Play أكثر من مجرد معالجة الدفع، وتساعد رسوم خدمتنا في الحفاظ على نظام أندرويد مجانيا، ما يمنح المطورين الأدوات والمنصة العالمية للوصول إلى مليارات المستهلكين حول العالم".

وأشار إلى أنه "نموذج يحافظ على انخفاض تكاليف الجهاز للمستهلكين ويمكن الأنظمة الأساسية والمطورين على حد سواء من النجاح ماليا. ومثلما يتكلف المطورون أموالا لإنشاء تطبيق، فإنه يكلفنا أموالا لإنشاء نظام تشغيل ومتجر تطبيقات وصيانتهما. سنفكر في كيفية الامتثال لهذا القانون مع الحفاظ على نموذج يدعم نظام تشغيل عالي الجودة ومتجر تطبيقات، وسنشارك المزيد في الأسابيع المقبلة".

وسيسمح التشريع الكوري الجنوبي للسلطات بالتحقيق في عمليات أسواق التطبيقات للكشف عن النزاعات ومنع الإجراءات التي تقوض المنافسة العادلة.

ويأتي التشريع بعد أيام فقط من موافقة شركة "آبل" على تسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة تستهدف "ممارساتها الاحتكارية" المزعومة.

وكجزء من التسوية المقترحة، والتي لا يزال يتعين عرضها على قاض، أنشأت "آبل" صندوقا بقيمة 100 مليون دولار لمطورين أمريكيين صغار.

وسيتم السماح للمطورين أيضا بتقديم خيارات دفع بديلة للعملاء خارج تطبيقاتهم لأول مرة، كجزء من الصفقة، وهو سلوك كانت "آبل" قد حظرته سابقا.

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وداخل تطبيقات iOS الخاصة بهم، لا يزال يتعين على المطورين استخدام نظام الدفع من "آبل".

على مدار العام الماضي، خفضت كل من "غوغل" و"آبل" عمولاتهما داخل التطبيق من 30% إلى 15% للمطورين الذين يقل دخلهم السنوي عن مليون دولار، وهي خطوة تغطي معظم التطبيقات في متاجرهم.

واشتكت شركات مثل Epic وSpotify وغيرها من التطبيقات عالية الأرباح، مثل Match، من أن العمولات المنخفضة لا تساعدهم.

واتهمت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي شركة "آبل" بتشويه المنافسة من خلال إجبار المطورين على استخدام نظام الدفع الخاص بها وكذلك منعهم من السماح للمستخدمين بمعرفة طرق أرخص للدفع مقابل الاشتراكات التي لا تنطوي على استخدام تطبيق.

ورفعت عشرات الولايات الأمريكية دعوى قضائية في يوليو لاستهداف متجر "غوغل". وفي غضون ذلك، قال المنظمون الأستراليون أيضا إنهم قلقون بشأن القيود المفروضة على عمليات الشراء داخل التطبيق والتي تعني أن المطورين ليس لديهم خيار سوى استخدام أنظمة الدفع الخاصة بشركات "آبل" و"غوغل"، وفقا لتقرير مؤقت حول الهيمنة صدر في أبريل.

المصدر: ديلي ميل