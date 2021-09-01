تسريب حديث عن تقنية متوقعة في "آيفون 13" تتيح الاتصال وبعث الرسائل من دون تغطية خلوية

قد يكون جهاز "آيفون 13" القادم من "آبل" قادرا على إجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية، وفقا لأحدث التسريبات.

وبحسبما ذكر تقرير من "بلومبرغ"، ستسمح هذه التقنية لـ"آيفون 13" بإرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات دون أي إشارة.

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ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن الهاتف المحمول شديد السرية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن قدرات الهاتف الفضائية ستخصص لحالات الطوارئ. وستتيح هذه الميزة الاتصال بالمستجيبين الأوائل في المناطق ذات الاستقبال السيئ.

ويقال إن إحدى الأدوات ستسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ وجهات الاتصال في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية عندما لا يكون لديهم تغطية خلوية.

وسيكون لهذه الرسائل حد للطول وستظهر في iMessage على شكل فقاعات إشعارات رمادية، بدلا من الأزرق أو الأخضر التقليدي.

وعندما ترسل رسالة إلى جهة اتصال في حالات الطوارئ، سيتم إيصالها حتى إذا كانت جهة الاتصال في وضع "عدم الإزعاج".

وذكرت "بلومبرغ": "الهاتف سيسأل عن نوع الطوارئ التي تحدث، مثل ما إذا كانت عالقا بسيارة أو قارب أو طائرة أو حريق".

وستتمكن أيضا من إتاحة معلومات مثل موقعك ومعرفك الطبي. وفي حين أن تقنية إجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية ستظهر في "آيفون 13"، فإن الأداة لن تكون متاحة حتى العام المقبل، حسبما قال مصدر مطلع لـ"بلومبرغ".

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وجاء تقرير "بلومبرغ" في أعقاب ادعاءات المحلل الخبير في أجهزة "آبل" مينغ شي كو، بأن "آيفون 13" سيحتوي على اتصال بالأقمار الصناعية.

وغالبا ما يكشف المسرّب الموثوق به، تفاصيل حول خطط "آبل" قبل أن تعلن عنها الشركة.

وكشف شي كو عن أن الرسائل والمكالمات عبر الأقمار الصناعية ستكون ممكنة في النموذج الجديد، بينما أوضحت "بلومبرغ" أن الميزة ستكون مخصصة لحالات الطوارئ.

وتستضيف "آبل" عادة حدث إطلاق أجهزة "آيفون" في سبتمبر من كل عام، للكشف عن مجموعة من الهواتف المحمولة الجديدة بالإضافة إلى المنتجات الأخرى للشركة.

ولا يُتوقع أن يكون "آيفون 13" ترقية ضخمة لجهاز "آيفون 12" الصادر العام الماضي، لكن "آبل" في الواقع مليئة دائما بالمفاجآت.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الإطلاق هذا العام في 14 سبتمبر مع وصول الهواتف إلى جميع أنحاء العالم بعد عشرة أيام.

وتشير التسريبات والشائعات إلى أن هناك أربعة أجهزة سيقع الإعلان عنها خلال العرض السنوي للشركة، وهي: "آيفون 13" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" و"آيفون 13 ميني". ويقال إن سعرها سيتراوح من حوالي 600 دولار حتى 1500 دولار.

جدير بالذكر أن شركة "آبل" لم تعلن رسميا، حتى الآن، عن هاتف "آيفون" جديد أو حدث الإطلاق في سبتمبر 2021، ولذلك، ما تزال جميع التقارير مجرد تسريبات وتوقعات.

المصدر: ذي صن