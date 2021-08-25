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بريطانيا تتهم Facebook بزيادة الجرائم الإلكترونية بحق الأطفال

العالم الرقمي و Social media

بريطانيا تتهم Facebook بزيادة الجرائم الإلكترونية بحق الأطفال
Globallookpress Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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اتهمت شركة NSPCC المختصة بحماية الأطفال شبكة التواصل الاجتماعي Facebook بكونها المسببة في زيادة الجرائم الإلكترونية بحق الأطفال.

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وتشير الشركة، إلى أنه وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته، زادت الجرائم الإلكترونية بحق الأطفال خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 70 بالمئة. وأن الشرطة اكتشفت 5441 حالة للتواصل الجنسي مع الأطفال عبر الشبكة خلال السنة الأخيرة.

وتضيف الشركة، استخدمت شبكة Facebook وتطبيقات Instagram وWhatsApp و Messenger تقريبا في 50 بالمئة من هذه الحالات.
ومن جانبها أعلنت Facebook أنها على تعاون وثيق مع الشرطة في مثل هذه القضايا.

المصدر: RT باللغة الروسية

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