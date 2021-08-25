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حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك

العالم الرقمي و Social media

حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك
Reuters KP/ems
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4vb

إذا كنت تعتقد أن بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك مستهدف من قبل المتسللين، فهناك موقع ويب يمكنه مساعدتك في اكتشاف ذلك.

ويتيح لك برنامج Have I Been Pwned كتابة عنوان البريد الإلكتروني أو الرقم الذي تقلق بشأنه وسيخبرك ما إذا كنت وقعت ضحية اختراق للبيانات.

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كيفية استخدام Have I been Pwned

كل ما عليك القيام به هو زيارة هذا الموقع وكتابة كلمة المرور الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان  وقع إصدارها في إحدى خروقات البيانات العديدة في السنوات الأخيرة.

وإذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى التأكد من عدم استخدامها مرة أخرى.

وسيتم إخبارك بعدد الانتهاكات التي تورطت فيها معلوماتك وبعض المعلومات حول تلك الانتهاكات.

ويوضح الموقع: "الخرق" هو ​​حادث يتم فيه الكشف عن البيانات للجمهور عن غير قصد. ويساعدك استخدام باسورد1 ( 1Password )، وهو برنامج لحفظ كلمات المرور، على التأكد من أن جميع كلمات المرور الخاصة بك قوية وفريدة من نوعها بحيث لا يؤدي خرق إحدى الخدمات إلى تعريض خدماتك الأخرى للخطر".

ويُنصح بتغيير كلمات المرور الخاصة بك في حال التعرض للاختراق، ويُنصح أيضا بتمكين المصادقة الثنائية.

ويمكن التسجيل في Have I been Pawned، للحصول على إشعارات حول أي انتهاكات أخرى.

ويشار إلى أنه تم تأسيس الموقع من قبل خبير الأمن الرقمي تروي هانت.

المصدر: ذي صن

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