هاتف 5G متطور وسعره منافس من سامسونغ يكتسح الأسواق

بدأت سامسونغ مؤخرا بالترويج لهاتف جديد طورته ليكون أحد أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات 5G وأكثرها منافسة من حيث السعر.

ويأتي هاتف Galaxy M32 بنسخته الأحدث بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (159/74/8.4) ملم، وزنه 180 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek Helio G80 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بأربع عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسات للتصوير العريض وتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية.

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وجهزته ساسمسونغ بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق فنحو 289 يورو.

المصدر: 3dnews