غوغل تطرح سماعات لاسلكية متطورة بسعر منافس

كشفت غوغل مؤخرا عن نموذجها الأحدث من سماعات البلوتوث Pixel Buds التي أتت بميزات تنافس تلك الموجودة في أحدث سماعات آبل من نفس الفئة.

وتأتي كل سماعة صغيرة من هذه السماعات بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IPx4، وزنه 5 غرامات، ومجهز بملحقات مطاطية مرنة لتسهل تثبيته في الأذن بطريقة مريحة.

وجهزت هذه السماعات بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وميزة تساعد على إدخال الأصوات المحيطة للأذن في حال أراد المستخدم استعمالها أثناء القيادة مثلا.

كما زودت السماعات ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل 5 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، وحصلت على محفظة بلاستيكية صغيرة تسهل حملها بالجيب، وجهزت هذه المحفظة ببطارية إضافية تكفي لشحن السماعات لتعمل لـ 24 ساعة.

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ويمكن لـ Pixel Buds A-Series الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات Bluetooth 5.0، كما يمكن التحكم بها عن بعد عبر تطبيق في الهواتف أو عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أنها مجهزة بمكبرات صوت ومايكروفونات ذات أداء ممتاز، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 99 دولارا، أي أرخص بكثير من سماعات AirPods من آبل.

المصدر: ixbit