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هاتف متطور آخر من موتورولا يغزو أسواق العالم

العالم الرقمي و Social media

هاتف متطور آخر من موتورولا يغزو أسواق العالم
youtube/Tech Spurt
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أعلن وكلاء موتورولا أن هاتف Moto G50 الأحدث القادر على العمل مع شبكات 5G سيصل عددا أكبر من الأسواق العالمية.

ويتمز الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164/75/9) ملم، ووزنه 192 غ.

وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، معدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 480 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و12 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، إضافة لمعالج رسوميات Adreno 619.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

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وجهزت موتورولا هذا الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-11"، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

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