DJI تكشف كاميرتها الطائرة الجديدة بسعر منافس

أعلنت عملاقة صناعة الدرونات DJI عن طائراتها المسيرة الأحدث التي طورتها لعشاق التصوير ومحبي توثيق اللقطات المميزة.

وتأتي Mini SE بهيكل مميز التصميم وزنه 249 غ، مجهز بأربع محاور قابلة للطي مثبتة عليها المراوح، ما يجعل حجم هذه الطائرة عند طي المحاور صغيرا ويمكن للمستخدم حملها في الجيب إذا لزم الأمر.

وحصلت هذه الطائرة على كاميرا بدقة 20 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات بدقة (2720/1530) بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية، وفيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ويمكن لهذه الطائرة التحليق لمدة 30 دقيقة متواصلة بالشحنة الواحدة لبطاريتها، وقطع مسافة تصل إلى 4 كيلومترات، كما يمكنها بث الفيديوهات والصور مباشرة إلى الهاتف عبر تطبيق خاص، أو توثيق هذ البيانات على بطاقات microSD سعاتها تصل إلى 246 غيغابايت.

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وتطرح هذه الطائرة مع حقيبة صغيرة تتضمن جهاز تحكم لاسلكي و3 بطاريات وكوابل للتوصيل والشحن، وبسعر 299 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews