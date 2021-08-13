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ميزات جديدة تظهر في تطبيق Google Meet للتواصل عبر الفيديو

العالم الرقمي و Social media

ميزات جديدة تظهر في تطبيق Google Meet للتواصل عبر الفيديو
youtube/REC Anything
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أعلنت شركة غوغل عن إدخال ميزات جديدة على تطبيق Google Meet لمنح المستخدمين خيارات أوسع في إدارة المكالمات واجتماعات الفيديو.

وتبعا لغوغل فإن مستخدمي التطبيق ستتاح لهم قريبا عدة خيارات إضافية للتحكم بالمكالمات الجماعية، ومن أهمها خيار يسمح لمنظم المكالمة بتعيين ما يصل إلى 25 مشاركا في مكالمته ليكونوا كمضيفين للمكالمة، أي أن هؤلاء الأشخاص سيختارون أيضا المشاركين في اجتماع الفيديو، وسيحددون الأشخاص الذين يحق لهم مشاركة شاشاتهم وإرسال الرسائل في الدردشة.

كما سيمكّن المضيفين أيضا من منع انضمام المستخدمين المجهولين إلى اجتماع الفيديو، أو تحديد  عدد الأشخاص الذين سيشاركون في الاجتماع، أو  كتم صوت أي مشارك في الاجتماع، أوإنهاء مكالمة الفيديو الجماعية في أي وقت يقررونه.

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وأشارت غوغل إلى أن مستخدمي Google Meet العاديين سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات الجديدة، ولن تحصر بمستخدمي Google Workspace كما كانت سابقا.

ومن المفترض أن يحصل مستخدمو التطبيق من الحواسب والأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد على الميزات الجديدة اعتبارا من 16 أغسطس الجاري، بينما مستخدمو أجهزة iOS فستصلهم هذه الميزات في 30 أغسطس.

المصدر: 3dnews

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