"إنستغرام" تكشف أدوات جديدة للحد من التعليقات المسيئة والعنصرية

أعلنت "إنستغرام" الأربعاء عن إجراءات جديدة للحد من المحتوى المسيء والعنصري على الشبكة الاجتماعية المخصصة لتشارك الصور والفيديوهات.

وأعلنت "إنستغرام" عن قرارتها إثر سيل من التعليقات المسيئة ضد لاعبي كرة قدم في بريطانيا بعد نهائي كأس أوروبا يورو 2020 أخيرا.

وقالت المنصة التابعة لـ"فيسبوك" إنها ستبدأ في توجيه "تحذيرات أقوى" عندما ينشر الأشخاص تعليقات قد تكون مسيئة، إضافة إلى استخدام خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تصفية الرسائل المسيئة من خلال إخفاء أي تعليق يحتوي على كلمات معينة.

وستسمح "إنستغرام" أيضا للمستخدمين بالحد من التعليقات وطلبات الرسائل في الفترات التي تسجل "مستويات قصوى من الاهتمام".

وتأتي هذه الخطوة بعدما واجهت منصات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع صعوبة في التصدي لتعليقات عنصرية مسيئة ضد لاعبين في منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد خسارته أمام إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2020 التي أقيمت الشهر الفائت بعد إرجائها العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وأثارت العنصرية ورسائل الكراهية عبر الشبكات الاجتماعية إدانة من القادة السياسيين البريطانيين والجمهور، كما زادت الضغط على المنصات الاجتماعية الأمريكية الكبيرة مثل "فيسبوك" و"تويتر".

المصدر: "أ ف ب"