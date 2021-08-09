إحدى أشهر تطبيقات ويندوز يحصل على ميزات جديدة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن واحدا من أشهر التطبيقات التي تضمها أنظمة ويندوز للحواسب قد يحصل على ميزات إضافية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير تطبيق Your Phone الموجود في أنظمة ويندوز ليكون قادرا على العمل مع هواتف أندرويد ومع هواتف iOS أيضا، وتوسيع شريحة أجهزة أندرويد القادر على تأمين خدماته لها.

ومع وصول التحديثات الجديدة لهذا التطبيق سيكون بإمكان مستخدمي الحواسب والهواتف الذكية تبادل البيانات بين هذه الأجهزة بسهولة وسلاسة أكبر بين أجهزتهم عبر ميزة Link to Windows التي تؤمن اتصال الهاتف بالحاسب، ونقل بيانات مثل الصور والفيديوهات والملفات المكتوبة، وكذلك تفعيل التطبيقات المهمة في الهاتف لتعمل على سطح المكتب في الحاسب.

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وكانت مايكروسوفت قد أدخلت العديد من التعديلات على Your Phone في السنوات الأخيرة لتسهيل التحكم به، إذ مكنت مستخدمي هواتف أندرويد من التحكم بالموسيقى الموجودة في أجهزتهم عبر حواسب ويندوز، وكذلك التحكم بتطبيقاتها من الحاسب أيضا، لكن ميزات التطبيق كانت مقتصرة على أنواع محددة من الهواتف من ضمنها هواتف من أسرة Galaxy التي تنتجها سامسونغ.

المصدر: 3dnews