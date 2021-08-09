هاتف Xiaomi القادم سيأتي بشاشة كبيرة وسعر منافس

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بهاتف Redmi 10 المتوقع أن تكشف عنه Xiaomi قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد سيشبه من ناحية التصيميم هواتف Note الأخيرة التي طرحتها Xiaomi العام الجاري، لكنه وسيحصل على تقنيات عالية الجودة، وسيطرح بسعر منافس أيضا.

ومن المفترض أن يجهز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ودقة عرضها على الأغلب (2400/1080) بيكسل.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek Helio G88 ثماني النوى، الذي يصل تردد أنويته إلى 2.0 غيغاهيرتز، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

والكاميرا الأساسية له ستكون رباعية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميغا بيكسل، وعدستان بدقة 2 ميغابيكسل.

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وسيحصل هذا الهاتف عل منفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، أما سعره في الأسواق فسيكون نحو 185 دولارا.

المصدر: ixbit