هاتف متطور لشبكات 5G يكتسح الأسواق هذا العام

تستعد Honor لإطلاق هاتف آخر يتوقع له أن يكون من بين أكثر أجهزة 5G مبيعا لما سيتمتع به من مواصفات جيدة وسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Honor X20 بنسخته الأحدث سيطرح بسعر 260 يورو تقريبا، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (174.5/84.9/8.3) ملم، وزنه 205 غ.

أما شاشة هذا الهاتف فستكون بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2280/1080) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ما سيجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف تعاملا مع الفيديوهات والألعاب الإلكترونية الحديثة.

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كما سيحصل الجهاز في الأغلب على معالج MediaTek Dimensity 800 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، وعلى ذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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والكاميرا الأساسية في الهاتف ستحصل على عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنية التعرف على الوجوه، كما سيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

المصدر: ixbit