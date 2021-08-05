شائعات تقول إن "آيفون 13" سيأتي بميزة يريدها الجميع!

كشفت تقارير ZDNet أن "آيفون 13" سيكون "أكثر سمكا قليلا" من "آيفون 12" الحالي، وتقول الشائعات إن آبل تخطط لزيادة سعة البطارية في التشكيلة الجديدة بشكل كبير.

ويقول كاتب العمود التقني، أدريان كينغسلي هيوز، تناهى إلى سمعه أن سعة بطارية Pro Max سترتفع من 3687mAh (أمبير) إلى 4352mAh، والنماذج الاحترافية والعادية من 2815mAh إلى 3095mAh.

وحتى "آيفون 13 ميني" سيحصل على زيادة، من 2227mAh إلى 2406mAh. مضيفا أن معالج الهاتف A15 سيقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 15 إلى 20%، ويتوقع هيوز أن يتمتع "آيفون" الجديد بأفضل عمر للبطارية من الشركة حتى الآن.

وبالنظر إلى أن كل شيء آخر يتعلق بجهاز "آيفون 12" - من الكاميرا إلى الشاشة إلى الأداء - جيد جدا لدرجة أن التحسينات لن تكون ملحوظة، فإن عمر البطارية الأفضل سيكون نقطة بيع قوية بالفعل، ما يجذب كلا من المطورين والمتحولين إلى "آيفون" بدلا من "أندرويد".

وكان هناك حديث عن أن النموذج الأكبر حجما كان لأن آبل ستضيف إمكانات الشحن العكسي، ما يسمح للمالكين باستخدام هواتفهم لتشغيل الأجهزة الصغيرة مثل AirPods أو Air Tag.

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ويصف هيوز هذه الفكرة بأنها "غبية''، نظرا لمدى ضعف عمر البطارية الذي يعد بالفعل شكوى كبيرة بين مستخدمي "آيفون". والآن، بعد أن اعتمدت آبل الشحن اللاسلكي بسهولة، هناك العديد من الخيارات لشحن هاتفك وسماعات الرأس والساعات دون توصيل كابل في معدات الهاتف المحمول.

وحتى لو لم يكن جهاز آيفون التالي أكثر سمكا، وفقا لـ DigiTimes، يمكن للهاتف الاستفادة من رقائق الأجهزة السلبية المدمجة (IPD) الأقل سمكا، بدلا من مجموعة شرائح A15 المتوقعة، ما يترك مساحة أوسع للبطاريات الأكبر حجما.

وانتشرت الشائعات حول "آيفون" التالي تقريبا منذ إطلاق نموذج 12 في أكتوبر 2020: في يوليو 2021، اقترحت الصور المسربة لجهاز يُزعم أنه "آيفون 13" سيكون به نتوء أكبر للكاميرا مع عدسات موضوعة بشكل قطري، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة.

وتشمل الادعاءات الأخرى حول الإصدار القادم، المتوقع في سبتمبر 2021، على "نتوء'' للكاميرا أكبر قليلا، وزوم تليفوتوغرافي 2.5x، وتحديث للعدسة فائقة الزاوية.

وذكرت MacRumors أن كاميرا "آيفون 13" ستحتوي على فتحة f1.8.

وبالطبع، نظرا لأن آبل لم تشارك أي مواصفات رسميا، فإن كل شيء يتعلق بـ "آيفون 13" هو مجرد تكهنات - حتى اسمه: وجد استطلاع أجراه موقع SellCell للهواتف المستعملة أن ما يقرب من 75% من المستجيبين يعتقدون أن آبل ستتجنب تصنيف هاتفها التالي- هاتف ذكي من الجيل الذي يحمل الرقم "13"، والذي يعتبر غير محظوظ في بعض الثقافات.

المصدر: ديلي ميل