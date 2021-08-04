لأول مرة.. "فيسبوك" يعرض فيلما مدفوعا عبر منصته

ذكر موقع Axios أن منصة "فيسبوك" تستعد قريبا لعرض أول فيلم ستوفره لجمهورها مقابل أجور مادية.

وتبعا للموقع فإن الفيلم الذي سيحمل اسم The Outsider سيعرض عبر حدث مباشر في التاسع عشر من أغسطس الجاري، بتمام الساعة 8 مساء بتوقيت المنطقة الشرقية للولايات المتحدة، وسيتاح للجمهور مقابل رسوم تبلغ 3.99 دولارا.

سيتحدث الفيلم الوثائقي المذكور وفقا للمعلومات المتوفرة عن متحف أحداث الحادي عشر من سبتمبر في منهاتن، ومن المفترض أن يتوفر لمستخدمي "فيسبوك" في 100 بلد.

وحول هذا الموضوع قال مخرج الفيلم، ستيفن روزنبوم: "قبل هذا الفيلم، كان يتعين عليك العثور على شركة توزيع عالمية من أجل عقد صفقات مسرحية وإذاعية منفردة، وبمجرد اجتيازك للأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، ستجد صعوبةً كبيرة.. لذا من دون فيسبوك، ما كانت الأسواق الصغيرة والمتوسطة لتشهد عرض هذه الأفلام على الإطلاق".

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وأضاف "الهدف هو الحفاظ على السعر منخفضًا بما يكفي حاليا لاجتذاب أكبر قدر من الجمهور، لطالما كان موقع فيسبوك موطنا لعروض البث المباشر والأحداث المباشرة ، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد هذه المنصة عرض فيلم مدفوع الأجر".

المصدر: axios.com