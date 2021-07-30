هاتف بـ "كاميرا مخفية" يدخل المنافسة في عالم الأجهزة المتطورة

أزاحت ZTE الستار عن هاتف Axon 30 5G بنسخته الجديدة، والذي صمم لينافس أفضل الأجهزة الذكية حاليا.

ومن أكثر ما يميز هذا الجهاز هو التقنية التي صممت فيها شاشته، والتي تمكنت من دمج الكاميرا الأمامية أسفلها لتعمل الكاميرا بشكل فعال وبنفس الوقت لا تظهر على الشاشة أية ثقوب أو مساحات خاصة بعدسة الكاميرا.

وحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أساسية متطورة جدا أيضا، بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة بالتصوير الفائق العرض، ومجهزة بحساسات لقياس عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل وتتعامل مع تقنيات HDR.

ويضمن الأداء العالي لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، إضافة لمعالج رسوميات Adreno 650.

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أما شاشته فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.92 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 388 شمعة/م تقريبا، والهيكل أتى مصنوعا من المعدن والزجاج الصلب، مضادا للماء والغبار.

كما جهزته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير .

المصدر: 4pda