 
مباشر

سامسونغ تعلن عن شاشة متطورة جدا للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن شاشة متطورة جدا للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو
youtube/ Booredatwork.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxej

كشفت سامسونغ مؤخرا عن شاشتها الأحدث التي طورتها لتتمتع بمواصفات تجعلها من أفضل الشاشات للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

وتأتي شاشة Odyssey Neo G9 بمقاس 49 بوصة، بأبعاد "32:9"، بدقة عرض عالية تصل إلى (5120/1440) بيكسل، وتردد يعادل 240 هيرتزا، ووقت استجابة 1 ميلي ثانية.

وحصل الهيكل الأساسي للشاشة على نظام إضاءة خلفي مميز يمنح المستخدم 52 لونا، و5 خيارات إضاءة مختلفة، كما ثبت الهيكل على محور يمكن إمالته بزوايا مختلفة لتناسب وضعية الشاشة مع وضعية جلوس المستخدم.

وتعتبر هذه التحفة التقنية أول شاشة منحنية تتمتع بتقنيات Quantum Mini LED لمنح الصور والفيديوهات تفاصيل عالية الدقة، فضلا عن حصولها على تقنية Quantum HDR 2000  التي تمنحها سطوعا يعادل 2000 شمعة/م ، إضافة إلى ميزة CoreSync التي تمكن المستخدم من ضبط الإعدادات بدقة بالطريقة التي يراها مناسبة.

إقرأ المزيد
ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Xiaomi تعلن عن أحدث هواتفها
ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Xiaomi تعلن عن أحدث هواتفها

وحصلت هذه الشاشة على منافذ تمكن من وصلها مع مختلف أنواع الحواسب والأجهزة الإلكترونية، من بينها منافذ HDMI 2.1، إضافة إلى منافذ لسماعات الرأس، ومكبرات صوت توزع الأصوات بطريقة مميزة.

المصدر: 3dnews

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا