سامسونغ تعلن عن شاشة متطورة جدا للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو

كشفت سامسونغ مؤخرا عن شاشتها الأحدث التي طورتها لتتمتع بمواصفات تجعلها من أفضل الشاشات للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

وتأتي شاشة Odyssey Neo G9 بمقاس 49 بوصة، بأبعاد "32:9"، بدقة عرض عالية تصل إلى (5120/1440) بيكسل، وتردد يعادل 240 هيرتزا، ووقت استجابة 1 ميلي ثانية.

وحصل الهيكل الأساسي للشاشة على نظام إضاءة خلفي مميز يمنح المستخدم 52 لونا، و5 خيارات إضاءة مختلفة، كما ثبت الهيكل على محور يمكن إمالته بزوايا مختلفة لتناسب وضعية الشاشة مع وضعية جلوس المستخدم.

وتعتبر هذه التحفة التقنية أول شاشة منحنية تتمتع بتقنيات Quantum Mini LED لمنح الصور والفيديوهات تفاصيل عالية الدقة، فضلا عن حصولها على تقنية Quantum HDR 2000 التي تمنحها سطوعا يعادل 2000 شمعة/م ، إضافة إلى ميزة CoreSync التي تمكن المستخدم من ضبط الإعدادات بدقة بالطريقة التي يراها مناسبة.

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وحصلت هذه الشاشة على منافذ تمكن من وصلها مع مختلف أنواع الحواسب والأجهزة الإلكترونية، من بينها منافذ HDMI 2.1، إضافة إلى منافذ لسماعات الرأس، ومكبرات صوت توزع الأصوات بطريقة مميزة.

المصدر: 3dnews