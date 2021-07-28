تحليلات وشائعات كبيرة ومثيرة حول تصميم آيفون لعام 2022!

تنتشر الشائعات بكثرة حول نموذج آيفون 13 القادم من آبل، ولكن إحدى الشركات البحثية البارزة في "وول ستريت" تقول إن النموذج سيحصل بعد ذلك على تحديث كبير بفضل التيتانيوم.

ونقلا عن مصادر في سلسلة التوريد، قالت شركة الاستثمار JPMorgan Chase يوم الثلاثاء، إن نموذج عام 2022 من آيفون سيكون مزودا بسبيكة تيتانيوم على هيكله. وهذا مزيج من التيتانيوم وعناصر أخرى أقوى وأكثر مقاومة للخدوش من طرازات آيفون الحالية.

ويتميز جهاز آيفون 12 برو ماكس وبرو، بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يتميز آيفون 12 بتصميم من الألومنيوم.

وتتميز الموديلات القديمة، بما في ذلك آيفون 11، بتصميم من الألومنيوم. ومن المرجح أن يقتصر المعدن الأقوى على الهيكل المعدني والشريط المعدني على حافة آيفون.

ومن المرجح أن يظل الجزء الأمامي والخلفي من آيفون 14، أو أيا كان ما يقرره العملاق التكنولوجي استخدامه كتسمية، كزجاج للشحن اللاسلكي.

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وأضافت آبل مؤخرا إلى خط MagSafe الخاص بها من الملحقات، بما في ذلك علبة وشاحن وحزمة بطارية خارجية. ورُصد تقرير الاستثمار لأول مرة بواسطة AppleInsider وMacRumors.

ولم ترد آبل بعد على طلب للتعليق من DailyMail.com.

وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تحصل نسخة 2022 من آيفون على إعادة تصميم كبيرة، في حين من المتوقع أن يبدو آيفون 13 مشابها لجهاز آيفون 12 الحالي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت صور مسربة لجهاز يُزعم أنه آيفون 13 سيكون ذا نتوء أكبر للكاميرا مع عدسات موضوعة قطريا، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، تضيف شركة الأبحاث أن شركة آبل ستتوقف عن إنتاج أجهزة آيفون الأصغر حجما، آيفون 12 ميني.

ويضيف التقرير أن آيفون 12 ميني الأصغر لم يرق إلى مستوى توقعات المبيعات، لكن آيفون SE ذا الحجم المماثل سيشهد ترقية إلى 5G إلى جانب وحدة معالجة مركزية مطورة.

ومن المقرر أن تعلن شركة آبل عن أرباحها المالية للربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء القادم.

وبالطبع، نظرا لأن آبل لم تشارك رسميا أي مواصفات، فإن كل شيء عن آيفون 13 و14 هو مجرد تكهنات.

ووجدت دراسة استقصائية أجراها موقع SellCell للهواتف المستعملة أن ما يقرب من 75% من المستجيبين يعتقدون أن آبل ستتجنب تصنيف هاتفها الذكي من الجيل التالي بالرقم "13"، والذي يدل على غياب الحظ بالنسبة لبعض الثقافات.

المصدر: ديلي ميل