روسيا تطور "كبسولات زمنية رقمية " لنقل البيانات بأمان!

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع تطوير "كبسولات الزمن الرقمية" التي يمكن من خلالها حفظ ونقل البيانات بطرق مشفرة وآمنة.

وأشارت الخدمة الصحفية لهيئة المبادرة الوطنية الروسية للتكنولوجيا المتقدمة إلى "أن الخبراء التابعين لها يعملون حاليا على تطوير ما يسمى بكبسولات زمنية رقمية مشفرة بقنيات blockchain، ستمكن مستخدميها من حفظ البيانات الرقمية مثل كلمات المرور ومفاتيح محافظ البيتكون بشكل آمن وإرسالها إلى الآخرين".

ومن جانبه أشار مدير المشروع الجديد، دميتري إيزفيكوف إلى "أن الخبراء في جامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو يتعاونون مع الخبراء في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وخبراء من الجامعة الوطنية للبحوث النووية في روسيا على تطوير موقع إلكتروني خاص يمكن للمستخدمين أن يخزنوا فيه المعلومات بطريقة مشفرة ليتمكنوا من إرسال تلك البيانات إلى أشخاص آخرين فيما بعد، وستخزن هذه المعلومات التي يمكن أن تضم الصور أو الفيديوهات أو الرسائل أو المعلومات الرقمية المهمة في ما يدعى "كبسولة زمنية رقمية"، بعدها يختار صاحب الكبسولة الشخص الذي يريد إرسال هذه البيانات له شريطة أن يملك هو الآخر حسابا على الموقع، وسيتلقى المستلم رابطا للوصول إلى "كبسولة البيانات" التي ستفتح في الوقت الذي حدده المرسل سابقا.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على المشروع المذكور يخططون للحصول على دعم مادي يتراوح ما بين مليونين و3 ملايين روبل لإطلاق المشروع، وبعدها سيحاولون الحصول على الأرباح من الخدمات الإضافية التي سيقدمها مشروعهم.

المصدر: نوفوستي